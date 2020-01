Deputado diz que Moro “é o cara” para moralizar o país

No que depender do deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), o ministro Sergio Moro é quem vai ocupar a vaga deixada por Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O jurista deixa o cargo em 2020 e o presidente Jair Bolsonaro deseja indicar um ministro “terrivelmente evangélico”.

Augusto é presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, também conhecida como Bancada da Bala na Câmara, e deseja fazer da indicação de Moro uma bandeira da bancada. Ele disse que vai fazer campanha na tribuna do plenário e nas redes sociais.

– Ele é o cara para moralizar o país. No Supremo, é a garantia que ele estará combatendo a criminalidade até os 75 anos – justifica o parlamentar.