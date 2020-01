Deputados elogiam governador pela contratação de 3 mil Técnicos de Enfermagem

Redação AM POST*

Parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) elogiaram a medida do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), de contratar diretamente 3 mil técnicos de enfermagem que atuam na rede estadual de saúde, iniciada na manhã desta quarta-feira (8) no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, 5.001, e que segue até o dia 17 de janeiro.

O deputado Belarmino Lins (Progressistas) disse que a medida “pôs fim no atraso dos salários dos terceirizados. Empresas terceirizadas recebiam do Estado, não pagavam os salários, mas engordavam suas contas bancárias”.

As grandes vantagens desse novo processo, observa o parlamentar, é que 3 mil profissionais serão verdadeiramente valorizados, passando a integrar o quadro de pessoal do governo, desfrutando de salários justos e recebendo em dia, o que não ocorria antes quando os proventos atrasavam meses a fio. “Agora, as coisas se organizam e quem ganha com tudo isso é a população, que será beneficiada com a prestação de melhores serviços de saúde”, declara o deputado.

O deputado estadual Cabo Maciel (PR) também parabenizou o governador pela ação que, segundo ele, vai fazer com que os profissionais parem de passar constrangimentos por motivo de atraso no pagamento de salários.

“Quero parabenizar o Governador Wilson Lima e o Vice-governador, Carlos Almeida, por esta ação adotada onde aproximadamente 3 mil profissionais serão beneficiados, deixando de passarem necessidades e constrangimentos por motivo de atraso no pagamento de salários por parte das empresas que mantém contrato com o governo do Estado”, disse.