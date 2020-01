Desmoronamento de parte da orla de Parintins faz cidade decretar situação de emergência

Redação AM POST*

A Prefeitura de Parintins, a 369 km de distância de Manaus, decretou situação de emergência nessa terça-feira (14) devido desmoronamento na orla da cidade, que coloca em risco a vida da população.

De acordo com a prefeitura, a situação de emergência deve vigorar pelo prazo de 90 dias podendo ser prorrogada até completar o máximo de 180. A intenção do município é buscar recursos para a construção de muro de contenção nos trechos onde não existe a estrutura e revitalização de um trecho do muro de arrimo.

A erosão afeta as áreas do Porto de Parintins até o Matadouro municipal; trecho do Comunas Bar até o início da Rua Senador Álvaro Maia; trecho da Escadaria da Praça São Benedito até a Cidade Garantido, e em consequência o trincamento dos muros de contenção existentes na parte frontal da orla de Parintins, no trecho entre a Rua Caetano Prestes até a Rua Senador Álvaro Maia.