Divulgado o resultado final da avaliação de títulos para cargos de ensino superior em concurso público para o TJAM

Redação AM POST*

O Tribunal de Justiça do Amazonas e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgaram o resultado final da avaliação de títulos para o provimento de cargos de Nível Superior no Poder Judiciário Estadual.

Na mesma oportunidade, TJAM e Cebraspe também estão convocando os candidatos que se autodeclararam negros e que foram aprovados nas provas objetivas (de Nível Médio e Superior) para o procedimento de verificação da condição declarara para concorrer às vagas reservadas. O comparecimento destes deve ocorrer no próximo dia 2 de fevereiro em locais que serão posteriormente informados no portal do Cebraspe.

As informações foram divulgadas na edição desta quarta-feira (15) do Diário da Justiça Eletrônico, que pode ser acessado em www.tjam.jus.br e também no portal do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_AM_19_SERVIDOR).

Ao consultar o resultado final, o candidato constatará no referido arquivo as informações na seguinte ordem: cargo, especialidade, localidade de vaga, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota na avaliação de títulos.

Para Nível Superior (Analista Judiciário) o concurso disponibilizou vagas para cargos nas especialidades: Analista de Sistemas, Arquivologia, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, Estatística, Médico do Trabalho, Oficial de Justiça Avaliador, Psicologia e Serviço Social, cujas atividades serão todas desenvolvidas na Comarca de Manaus.

Candidatos autodeclarados negros

De acordo com a mesma publicação, os candidatos que se autodeclararam negros e que foram aprovados nas provas objetivas do certame (tanto para Nível Médio quanto para Nível Superior) foram convocados para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas.

O procedimento de verificação ocorrerá no próximo dia 2 de fevereiro.

Na edição desta quarta-feira (15) do DJE e no site do Cebraspe consta a lista nominal dos referidos candidatos com a orientação de que devem, a partir do dia 29 de janeiro de 2020, acessar o endereço eletrônico (https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_AM_19_SERVIDOR) para verificar o horário e o seu local de atendimento.

Concurso

Com provas objetivas realizadas no dia 13 de outubro em Manaus e nos municípios de Parintins e Tabatinga, o concurso público para o provimento de cargos no Tribunal de Justiça do Amazonas prevê 140 vagas para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio) e de 20 vagas para o cargo de Analista Judiciário (Nível Superior). Para Nível Superior, além da prova objetivo, os candidatos inscritos, conforme edital, deveriam passar por prova de títulos, cujo resultado está sendo divulgado.