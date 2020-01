Dois homens morrem em briga de facções na Zona Sul de Manaus

Redação AM POST*

Quatro homens em duas motocicletas iniciaram na manhã deste sábado (11), por volta das 11h, um tiroteio ocorrido em um bar, situado na Avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus, e deixaram dois mortos e quatro feridos.

Testemunhas afirmam que a ação foi feita por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) contra rivais do Comando Vermelho (CV). Após os disparos contra o grupo, que estava bebendo no bar desde as 9h, dois dos atiradores fugiram a pé por um beco.

Os sobreviventes foram socorridos e levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Os amigos das vítimas que estavam no local prometeram revanche.