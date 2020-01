Duas pessoas ficaram feridas durante linchamento e esquartejamento de preso em Fonte Boa

Redação AM POST*

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) já está atuando na apuração dos atos ocorridos no município de Fonte Boa, na semana passada, quando ocorreu o linchamento de Ronald Gomes Borges, suspeito de ter estuprado e matado uma criança de dez anos. A Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, designou o promotor de Justiça Elanderson Lima Duarte, que é titular da promotoria de Jutaí, para cuidar do caso.

De acordo com o promotor, durante a confusão, duas pessoas foram lesionadas com projétil de bala de fogo, sendo uma encaminhada pra Manaus na manhã do sábado (18) e o outra tendo passado por procedimento cirúrgico na própria cidade e está fora de perigo de morte, mas que também foi encaminhado para Manaus por meio de transporte fluvial.

Elanderson Duarte realizou, nesse final de semana, uma visita a delegacia da cidade para verificar a situação após o ocorrido e informou que o local foi bastante danificado. Foram destruídos veículos da polícia militar, sendo motocicletas e carros, prejudicando o trabalho ostensivo da PM na garantia da ordem pública.

O MP continua acompanhando o trabalho da Polícia Civil na identificação dos responsáveis pelo ocorrido na delegacia (homicídio, dano ao patrimônio público e vilipêndio a cadáver). Quanto à delegacia e viaturas destruídas, foi encaminhado expediente ao Secretário de Estado de segurança pública do Amazonas solicitando a reforma do prédio e envio de novas viaturas. Será instaurado procedimento pelo MP para acompanhamento e apuração dos autores dos disparos de arma de fogo que acabaram nas duas pessoas feridas.