Dupla que matou homem em flutuante de Manaus é procurada pela polícia

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelos delegados Paulo Martins e Marília Campelo, titular e adjunta, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Natalino de Souza Sales, 27, e na identificação de Breno de Souza Sales. A dupla é apontada como responsável pelo homicídio de Raimundo da Cunha Amorim, que tinha 42 anos. O crime ocorreu na madrugada de 24 de novembro de 2019, por volta das 2h, em um flutuante situado no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital.

De acordo com as autoridades policiais, na ocasião do delito, Natalino se envolveu em uma briga durante festa que ocorria no local. Após ser expulso, o infrator, acompanhado do irmão dele, identificado como Breno, voltou ao flutuante e desferiu golpes de faca na cabeça da vítima, que caiu no rio e veio a óbito.

“Depois de consumar o crime, Natalino e Breno empreenderam fuga do lugar. Quem puder colaborar com informações sobre a identificação de Breno, bem como a localização da dupla, entrar em contato com as equipes pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada Marília Campelo.