Em Manaus, colombiano é preso com 40 kg de cocaína em embarcação vinda de Tabatinga

O colombiano Pablo Augusto dos Reis Aldana, 28, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (10/01), no Porto de Manaus, localizado no bairro Centro, zona sul da capital, em uma embarcação vinda de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Com o colombiano, foram encontrados cerca de 40 quilos de cocaína. De acordo com o diretor-adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Danniel Antony, ao chegar ao local, os policiais abordaram o colombiano que, na ocasião, estava retirando as betoneiras da embarcação.

“Tínhamos um informe de que haveria uma embarcação e que vinham duas betoneiras contendo uma carga de substância entorpecente. Fomos fazer a averiguação da informação e constatamos que o nacional apresentado havia recebido e estava retirando as duas betoneiras. Quando fizemos a inspeção, descobrimos que, acondicionado no fundo delas, encoberto por uma lâmina, uma chapa de metal, estariam os tabletes de substâncias entorpecentes”, disse.

Ainda de acordo com informações do diretor-adjunto do DRCO, o valor estimado de cada quilo do entorpecente pode chegar a algo entre R$ 10 mil e R$ 15 mil.

Procedimentos

Augusto foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos trâmites no DRCO, ele será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da cidade.

Disque-denúncia

