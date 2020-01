Em Manaus, jovem é preso por agredir a própria mãe que o acorrentou em casa

Redação AM POST*

Um jovem de 18 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite deste domingo (26/01), suspeito de violência doméstica ocorrida na rua Margarita, localizada no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. A vítima das agressões e ameaças é a própria mãe do rapaz.

De acordo com informações do 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), policiais foram acionados e ao chegarem no local fizeram contato com a suposta vítima, que informou que seu filho é dependente químico e estava alterado em casa, quebrando tudo e fazendo ameaças.

De acordo com a mulher, ela já foi agredida outras vezes pelo filho e dessa vez foi necessário acorrenta-lo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, localizada na zona leste, para os procedimentos legais.