Em Tabatinga, médico colombiano sofre atentado e é atingido com dois tiros na cabeça

Redação AM POST

O médico Rogelio Campuzano Cachaya, de 44 anos, foi baleado com três tiros, sendo dois na cabeça e um no ombro, quando saía da clínica onde trabalhava. O caso aconteceu na noite deste domingo (12), na Rua Osvaldo Cruz, no bairro das Comunicações, no município de Tabatinga (distante a 1.108 quilômetros) da capital amazonense.

Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, chegou ao local e efetuou os disparos contra a vítima. Rogelio estava acompanhado de sua namorada que também foi atingida no braço.

O médico se candidatou a deputado estadual em 2018 pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), recebendo 17.157 votos, mas não conseguiu se eleger e também cumpriu pena de prisão na Colômbia por envolvimento com o narcotráfico.

Cachaya fez uma tomografia e seu estado de saúde é estável, ele está internado no Hospital de Guarnição do Exército, em Tabatinga.