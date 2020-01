Em Tefé, grupo de bandidos é preso após fazer arrastão em quarto de hotel e levar R$ 15 mil

Redação AM POST*

Um grupo de bandidos, formado por quatro ex-detentos, foi preso na última quarta-feira (22) suspeito de promover arrastão dentro de uma quatro de hotel no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus) e lavar a quantia de R$ 15 mil.

De acordo com informações da Polícia Militar, o proprietário de uma drogaria estava entre as vítimas que foram intimidadas com armas de fogo e facas. Durante a ação eles estavam encapuzados e fizeram as vítimas de reféns.

Na casa dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, e a quantia de R$ 7.070,05. Além disso objetos roubados na ação, dentre eletrônicos e joias também foram recuperados.

Os homens foram apresentados na Delegacia Interativa de Tefé (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis.