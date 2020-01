Entregador de pizza desaparece após levar pedido no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST*

O jovem Cláudio Italo Gurgel da Costa, de 21 anos, conhecido como “Marmitinha” está desaparecido desde a madrugada de 22 de janeiro deste ano. Conforme o pai dele, Claudiney da Costa, o jovem trabalha como entregador de pizza, e a última vez em que viu o filho foi quando o mesmo saiu da casa de onde mora, situada na rua Tales de Mileto, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, para ir trabalhar. Claudiney informou ainda que, na ocasião, Cláudio foi fazer uma entrega na comunidade onde mora, e desde então não retornou para a casa dele.

Segundo o noticiante, Cláudio tem uma tatuagem no braço esquerdo com a imagem de uma japonesa e uma flor. Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99198-0416; 99357-2158 ou 99191-6040.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.