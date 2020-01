”Eu vou deixar a lei muito mais rígida”, diz Alberto Neto sobre audiências de custódia

Redação AM POST

Retomando a agenda de compromissos em Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos/AM) concedeu entrevista a um portal local na manhã desta segunda-feira (13), onde falou sobre diversos temas referentes ao primeiro ano de mandato e sobre o lançamento de seu nome para a disputa da Prefeitura de Manaus.

Em um breve balanço sobre os temas que pautaram a política no ano passado, o parlamentar destacou aprovação do Pacote Anticrime, de autoria do Governo Federal, no qual, sob sua avaliação, alguns pontos importantes foram subtraídos durante a tramitação no Congresso Nacional.

“A meu ver o Congresso tirou medidas que poderiam ser importantes na luta contra o narcotráfico no país. Um exemplo disso era a proposta de retirar o direto a progressão de pena para os detentos que fossem integrantes de facções criminosas”, explicou.

Pacote Anticrime

Alberto Neto aproveitou para falar das mudanças projetadas pelo Pacote Anticrime para todo o país que deverão refletir no Amazonas como a criação do juiz de garantias. “A Justiça do Amazonas precisará fazer concurso público, vai onerar o estado, enfim são muitas questões para se adaptar a nova Lei, por isso, o ministro Sérgio Moro se posicionava contra, mas isso não é um motivo de briga entre ele e o nosso presidente, como a esquerda quis vender”, ressaltou o parlamentar.

Outro assunto abordado pelo deputado foi o andamento do novo Código de Processo Penal. Alberto Neto integra a comissão especial que analisa a medida na Câmara dos Deputados e ficou responsável por criar novas diretrizes para a realização das audiências de custódia. O procedimento é adotado para presos em flagrante.

“Teve um policial que foi brutalmente assassinado. A polícia prendeu os assassinos e eles saíram na audiência pela porta da frente. São coisas que a sociedade não entende. Estamos trabalhando para que casos como este se repita. Eu vou deixar a lei muito mais rígida”, enfatizou.

Eleições 2020

Questionado sobre sua possível participação nas Eleições para Prefeitura de Manaus, Alberto Neto afirmou que não tem feito nenhuma movimentação em prol da pré candidatura, mas reforçou que está à disposição do povo.

“Eu me sinto muito honrado. Na pesquisa da Pontual apareci em quarto colocado. Não tinha nenhuma pretensão de disputar uma prefeitura porque é meu primeiro mandato. Mas o Amazonas está muito carente de liderança e como nós temos feito um grande trabalho em Brasília, isso chamou atenção da população, viram que tem uma opção na direita para governar Manaus”, concluiu.