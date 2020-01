Felipe Belmonte convida bolsonaristas para participarem do 1º Encontro do Aliança pelo Brasil em Manaus

Redação AM POST*

O vice-presidente nacional do Aliança Pelo Brasil Felipe Belmonte convidou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Amazonas para participarem do 1º Encontro de Apoiadores do Aliança pelo Brasil no Amazonas, que ocorre neste sábado (25), de 8h às 18h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Vídeo de

“Esse partido foi idealizado pelo presidente Bolsonaro com o objetivo de trazer e conservar esses valores que são da família, de Deus, cristão e o valor dos patriotas dessa nação. Chamamos a todos esses apoiadores do presidente para que apoiem também essa criação do partido”, disse Belmonte em vídeo gravado na Aleam e divulgado nas redes sociais do presidente da Casa, deputado Josué Neto, nesta sexta-feira (24).

“Tragam seu título de eleitor e com isso nós vamos fazer o apoiamento para criação do partido”, completou o vice-presidente nacional do Aliança Pelo Brasil. Também é necessário levar um documento de identificação oficial com foto.

Engajado na coleta de assinaturas, o deputado Josué Neto, que há mais de um ano assumiu postura independente no Parlamento Estadual, informou que estará no evento e que pretende se oficializar como aliado do Bolsonaro.

Veja vídeo