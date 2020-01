Feministas de Manaus querem que Banda da Bica altere expressões em marchinha de carnaval sobre Greta Thunberg

Redação AM POST*

A polêmica entorno da marchinha oficial da 34ª edição da tradicional Bandas Independente Confraria do Armando (Bica), continua. Após críticas na internet, ativistas e militantes de movimentos feministas de Manaus entraram com representações no Ministério Público Federal (MPF) e no Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) pedindo a alteração de expressões usadas na canção intitulada de ‘Pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça’ que faz crítica a adolescente sueca Greta Thunberg, que tem síndrome de Asperger e ficou famosa mundialmente, pelo ativismo ambiental.

“A pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça. A Greta quer ver pau em pé a Bica abunda, bate forte e bota fé”, diz trecho da marchinha. Para as feministas, a letra que apesar de ter objetivado tratar da questão ambiental, expressa duplo sentido em conotação sexual relacionado a imagem da adolescente.

“Como ato de combate à violência contra adolescentes e mulheres sugerimos a troca da palavra ‘pau’ por ‘floresta’, para que não haja dúvida que a intenção da banda é a de tratar da questão ambiental, e “pirralha” por uma expressão que valide a atuação da juventude no aspecto do meio ambiente, e com isso possamos brincar o carnaval de forma sadia e respeitosa”, diz trecho do documento assinado por Ana Alessandrine Silva dos Santos, Michelle Barbosa Andrews, Marklize dos Santos Siqueira e Nicole Maria Fernandes de Sousa.

"Bar do Armando o reduto podre dos fascistas, o verso da marchinha deste ano ao se referir

à Greta: "A pirralha faz pirraça E a BICA entra na graça A Greta quer ver pau em pé A BICA abunda, bate forte e bota fé" Boicote? Boicote!"

