Flamengo acerta contrato com Gabigol até 2024

AGÊNCIA O GLOBO

Não há mais negociações financeiras entre Flamengo e Gabigol. Um diretor-negro-negro acertou com os representantes do jogador um contrato com duração até o final de 2024 e um ganho mensal, entre ganhos e premiações, maior que os R $ 1,25 milhão que o clube pagou no ano passado.

O acordo entre partes ainda não foi assinado, pois o clube precisa fechar uma compra junto à Inter de Milão, ou seja, o próximo passo a acontecer.

Já entre Flamengo e Bruno Henrique tudo caminha para uma renovação até 2023, com salário em outro patamar. O jogador recebe mais de R$ 1 milhão e figura entre os mais bem pagos do elenco, depois de bons números ao lado do companheiro de ataque na última temporada.

Gabriel Barbosa marcou 43 gols em 59 jogos em 2019, e foi artilheiro do Brasileiro e dos Libertadores. Já Bruno Henrique balançou como redes 35 vezes em 62 partidas. Uma dupla terminou o ano valorizada, mas não recebeu propostas oficiais mais vantajosas de fóruns do Brasil até agora.

Os jogadores do elenco principal estão representados no dia 27 para a pré-temporada. A ideia do Flamengo é resolver todas essas pendências em relação às negociações até lá.