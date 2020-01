Funcionária pública de Manacapuru que estava desaparecida é localizada viajando para Porto Velho

Redação AM POST*

A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, sob a coordenação da delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, em ação conjunta com policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá e policiais militares daquela cidade, localizou, na madrugada de quinta-feira (23/01), por volta de 0h30, a funcionária pública Maria José da Silva Avelar, 31, que estava desaparecida desde a tarde de 20 de janeiro deste ano.

De acordo com a autoridade policial, a mulher, que está grávida de 12 semanas, havia desaparecido após sair da casa da mãe dela, informando que iria voltar para a residência onde mora, situada no residencial Manacapuru, rodovia estadual AM-010. Desde então os familiares não haviam tido mais notícias sobre ela.

Conforme a delegada, após denúncia recebida na DEP do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital) informando que Maria José estaria viajando espontaneamente para Porto Velho, Merly fez contato com a equipe de investigação de Humaitá, solicitando apoio para localizar a funcionária pública.

“Após tomarmos conhecimento do possível paradeiro de Maria José, iniciamos contato com as policiais dos municípios por onde o ônibus, que iria para Porto Velho, faria a rota. O veículo parou na rodoviária de Humaitá (distante 590 quilômetros em linha reta de Manaus), ocasião em os policiais civis a localizaram, e solucionamos esse caso”, disse Merly.

Ainda, conforme a delegada, quando foi abordada pela equipe policial e questionada sobre o motivo da viagem sem avisar aos familiares, a mulher disse que estava indo visitar uma amiga na cidade de Porto Velho e que em breve retornará para a cidade dela.