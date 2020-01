Gastos de Omar Aziz com marqueteiro em 2019 no valor de R$ 325 mil são ressarcidos pelo Senado, diz site

Redação AM POST

O Senado Federal ressarciu em 2019 R$325,2 mil de despesas do senador Omar Aziz (PSD) com serviços da microempresa de Jefferson Coronel, marqueteiro político do parlamentar em campanhas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7) pelo site O Antagonista.

De acordo com a matéria Omar Aziz estava usando a cota parlamentar, dinheiro público destinado para despesas do mandato, para pagar “serviços de consultoria em comunicação e marketing” e em outubro ele extrapolou o teto do ‘cotão’.

Baseado em notas fiscais publicadas no Portal da Transparência do Senado, o site diz que desde de fevereiro do ano passado, no início da atual legislatura, Omar gasta R$30 mil por mês com a empresa de seu marqueteiro.

Até setembro, o Senado ressarciu Omar Aziz com o valor integral desse pagamento mensal ao marqueteiro. Porém, no mês de outubro o reembolso ao senador foi um pouco menor: R$ 25.335,60. Segundo O Antagonista, a área responsável pelos ressarcimentos do Senado, foi questionada pela reportagem sobre o porque do desconto de R$ 4.664,40, e disse que Omar Aziz extrapolou, entre janeiro e outubro, o teto de R$ 442.766,00, que corresponde ao valor mensal a que senadores do Amazonas têm direito multiplicado pelos dez meses transcorridos.

“O senador já utilizou o referido montante de sua Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores, razão pela qual a glosa parcial, realizada exclusivamente para cumprimento do supracitado limite de gasto”, justificou o Senado ao site.

Ainda de acordo com a matéria, o Senado ressarciu ainda, nesse período, R$ 17.400,00 referentes ao aluguel de uma sala em Manaus e R$ 160.030,40 em passagens aéreas emitidas pelo gabinete do parlamentar.

A reportagem do Portal AM POST enviou mensagem para a assessoria de imprensa do senador comentar o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Assim que o posicionamento do parlamentar for enviado este conteúdo será atualizado.