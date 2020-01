Gleisi Hoffmann pede dinheiro para custear festa do PT

Vamos juntos comemorar os 40 anos do nosso PT

O MAIOR PARTIDO DO BRASIL TE CONVIDA PARA COMEMORAR OS SEUS 40 ANOS O Rio de Janeiro sediará por 3 dias um festival repleto de cultura, debates políticos e muita diversidade, como sempre foi o PT. Durante os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, estaremos na Cidade Maravilhosa para celebrar os 40 anos do maior partido do Brasil. Temos certeza que esse encontro fortalecerá ainda mais a nossa militância e nos dará energia para enfrentar o governo do retrocesso e da desconstrução de Jair Bolsonaro. Participe e contribua para o fortalecimento do nosso PT! Sua presença e sua ajuda são fundamentais ✊ 🇻🇳Saiba mais 👇http://bit.ly/2NeeL1H http://bit.ly/2t6DSNb

