Governo do Amazonas instala Comitê Estadual de Resposta Rápida para Vírus Respiratório

Redação AM POST*

Diante da confirmação do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (28/01), do primeiro caso suspeito no país de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ocasionada pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), em Minas Gerais, e à sazonalidade das síndromes gripais associadas ao período chuvoso no Amazonas, o Governo do Estado anuncia a implantação do Comitê Estadual de Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios.

Coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o Comitê Estadual conta com representantes da área de saúde das esferas federal, estadual e municipal, e foi implantado seguindo determinação do governador Wilson Lima de alerta máximo para as síndromes gripais.

“Determinei à Secretaria de Saúde e à FVS que intensifiquem a vigilância e as orientações na rede de saúde, para que fiquem em alerta e se antecipem nas orientações de prevenção. Não temos casos do novo vírus no Amazonas mas é importante instalar o Comitê e monitorar as síndromes gripais, nos manter vigilantes e já fazer uma aproximação com os todos órgãos envolvidos no âmbito federal, municipal, para fortalecer as ações de prevenção e controle”, afirmou Wilson Lima.

O comitê conta com representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), FVS-AM, Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Secretaria Municipal de Manaus (Semsa- Manaus), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (COSEMS-AM) e Hospital e do Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, este definido como o hospital de referência para atendimento de possíveis casos suspeitos de SRAG e em caso de ocorrência pelo novo Conorona Vírus (2019-nCoV).

A implantação do Comitê tem como objetivo a execução coordenada de ações de prevenção e controle de epidemias por síndromes gripais na rede de saúde pública e privada de atenção básica e especializada da capital e do interior, visando a agilidade na execução das ações de notificação, registro, investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, previstos no Plano estadual de vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG) para o surto sazonal de doenças respiratórias vivenciado atualmente no estado.

Adicionalmente, o Comitê atuará na preparação de respostas rápidas a uma possível para casos de Novo Coronavírus, aplicando orientações do Ministério da Saúde definidas por protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Sazonalidade

A circulação dos vírus respiratórios em Manaus é monitorada semanalmente pela FVS-AM em unidades de saúde sentinelas, o que permite a intensificação das ações de prevenção. Desde os primeiros dias de janeiro, esse monitoramento vem apontando a circulação ativa de vírus com Influenza B, Metapneumovírus, vírus sincicial respiratório e Adenovírus.

Segundo a diretora presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, o Governo do Amazonas emitiu alertas para toda a rede de saúde, reforçando por meio de atualização profissional, os fluxos e protocolos que devem ser seguidos nos serviços de emergência, públicos e privados, da capital e do interior.

Como parte do esforço para detecção precoce de casos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, Rosemary, informou ainda que a FVS, em parceria com a Anvisa está orientando e conferindo os fluxos de protocolos internacionais de bloqueio sanitário junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero Portuário (Infraero) e empresas que atuam no Porto de Manaus. “Participamos, na segunda-feira (27/1), na Infraereo e no dia (28/1) na sede da Anvisa, de reuniões de alinhamento sobre a importância de se detectar caso suspeito de gripe em aeronaves ou embarcações, e a importância de notificação imediata aos órgãos de controle”, destacou.

A diretora salientou que na próxima quinta-feira (30/01), representantes do Comitê Estadual de Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios do Amazonas irão participar de reunião com os representantes das companhias aéreas da Infraero. “Essa reunião será para apresentar o cenário epidemiológico da circulação viral atual do Amazonas e a importância das medidas de proteção frente a um caso suspeito de infecção pelo Novo Coronavirus”, enfatizou.

Recomendação

A FVS-AM informa que a rede de saúde encontra-se abastecida com o antiviral indicado para o tratamento da influenza. O Ministério da Saúde recomenda que ele seja ministrado até 48h após o início dos sintomas.

A FVS-AM também alerta à população para o aumento esperado de casos de síndromes respiratórias nos primeiros meses do ano e reforça as medidas de prevenção e controle, como por exemplo, a lavagem frequente das mãos com água e sabão, o uso de álcool gel a 70%, evitar contato com pessoas gripadas e lugares aglomerados, etiqueta da tosse, evitando-se tossir diretamente nas mãos e sim na curva interna do braço, uso de lenços descartáveis, uso de máscaras, repouso adequado, boa hidratação alimentação equilibrada, entre outras.