Grupo criminoso é preso por matar homem a pauladas no Réveillon em Tefé

Redação AM POST

A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, prendeu em flagrante, ao longo da noite de ontem (1º/01) e da manhã desta quinta-feira (02/01), Frank da Silva Oliveira, 18; Jarson da Silva Oliveira, 23, conhecido como “Jacuti”; Reinaldo dos Santos Melo, 19, conhecido como “Tabaco”, Vanderlan da Silva Terço, 21, conhecido como “Mico”, além de dois adolescentes de 17 anos, que foram apreendidos por envolvimento no assassinato de Jackson Rodrigues Cardoso, 45 anos, ocorrido na madrugada de quarta-feira (1º/01) durante festa de Réveillon ocorrida no município.

De acordo com o titular da DIP, delegado João Batista Moraes, que coordenou a ação policial, o crime ocorreu durante um evento em comemoração a virada do ano, que acontecia nas imediações do bairro Colônia Ventura, em Tefé (município distante 523 quilômetros em linha reta da capital). Na ocasião do delito, os infratores, que são integrantes de um grupo criminoso controlado por “Jacuti”, iniciaram uma briga generalizada com os familiares da vítima, que foi atingida por pauladas na cabeça e acabou morrendo.

“Após tomarmos conhecimento do fato, iniciamos os procedimentos de diligências a fim de encontrar os infratores. Como as circunstâncias do crime são semelhantes a delitos cometidos pelo mesmo grupo criminoso em outras ocasiões, realizamos averiguações para localizar ‘Jacuti’. Quando o encontramos, ele confessou a participação no crime e indicou, ainda, o paradeiro dos comparsas dele”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, durante os depoimentos realizados no prédio da delegacia para esclarecer o crime, Reinaldo assumiu ter efetuado o golpe fatal contra Jackson.

Procedimentos

Jackson, Jarson, Reinaldo e Vanderlan foram autuados em flagrante por homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Já os dois adolescentes vão responder pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Após os trâmites cabíveis, Frank, “Jacuti”, “Tabaco” e “Mico”, além dos dois adolescentes, foram encaminhados a Unidade Prisional de Tefé.