Hilux de Ciro Gomes é penhorada pela justiça para pagar indenização a Fernando Holiday

Redação AM POST*

A juíza Lígia dal Colleto Bueno, da 1ª vara do Juizado Especial Cível determinou a penhora de uma pick-up Toyota Hilux do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) para que ele arque com parte da indenização à qual foi condenado a pagar para o vereador Fernando Holiday (DEM). O pedetista acabou sendo condenado a pagar R$ 38 mil pela fala. A informação é do site Valor Econômico.

De acordo com a reportagem, o processo em questão diz respeito a quando Ciro chamou Holiday de “capitãozinho do mato” em entrevista à Radio Jovem Pan em junho de 2018. A declaração foi dada após ser questionado sobre seu partido, o PDT, se aliar ao DEM.

“Imagina, esse Fernando Holiday aqui. O capitãozinho do mato, porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato do passado”, disse Ciro na época.