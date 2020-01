Hissa Abrahão anuncia pré-candidatura à prefeitura de Manaus

Redação AM POST*

O ex-deputado federal e presidente estadual do PDT-AM, Hissa Abrahão, anunciou em comunicado oficial nesta terça-feira (28) que é pré-candidato à prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano.

No documento, Hissa Abrahão “informa” que recebeu a missão, a ele “incumbida pela Direção Nacional” do PTD de se candidatar à Prefeitura de Manaus e que a condição de pré-candidato estava assumindo a partir desta terça.

Ainda segundo comunicado, o lançamento oficial da candidatura ocorrerá em março com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do presidenciável Ciro Gomes.

O anúncio, no entanto, entra em conflito com decisão tomada há duas semanas pelo PDT-Manaus de lançar dois pré-candidatos a prefeito e obrigar que o partido tire sua chapa majoritária após prévias.

Leia comunicado na íntegra: