Homem contrai grave infecção por roer unhas e passa por cirurgia de emergência

Um homem foi levado às pressas para a Glasgow Royal Infirmary, na Escócia, após contrair uma grave infecção. Segundo o Daily Mail, Steven MacDonald, 48 anos, deixou uma ferida em seu dedo esquerdo por roer muito as unhas.

O site aponta que MacDonald foi diagnosticado com paroníquia, uma infecção bacteriana da pele ao redor da unha, que se espalhou para a corrente sanguínea.

O paciente teria perdido o dedo caso demorasse um pouco mais para procurar o hospital. A noiva dele publicou as fotos no Facebook, e explicou como tudo aconteceu.

“Alguém que conheço que rói as unhas acabou sendo levado às pressas para a enfermaria hoje para uma cirurgia de emergência, porque havia roído muito as unhas e pegou uma infecção no dedo”, disse Karen Peat.

“Essa pessoa passou por dois farmacêuticos nos últimos dias que aconselharam usar sulfato de magnésio e mantê-lo coberto, o que piorou ainda mais”, completou a amiga.

Segundo Peat, os médicos do Glasgow Royal Infirmary disseram que, caso eles tivessem demorado um pouco mais, a infecção poderia ainda se espalhar para o braço.

MacDonald passou por uma cirurgia de uma hora e ficou quatro dias em observação no hospital. “Isso me ensinou uma grande lição: para qualquer mordedor de unhas por aí, por favor, afaste o dedo dos dentes”, orientou.

“Eu nunca tive um problema assim antes, mas isso me deixou seriamente entre a vida e a morte”, completou.