Homem desparece após ser levado por bandidos em roubo de moto no Educandos

Redação AM POST*

Reginaldo Henrique de Souza, 28, está desaparecido desde a noite do dia 28 de dezembro de 2019. Conforme a companheira dele, no dia em que o homem desapareceu, por volta das 19h, ele estava acompanhado dela, na rua Banho de Cheiro, bairro Educandos, zona sul de Manaus, momento em que dois homens os abordaram, subtraíram a bolsa da noticiante, que continha os documentos pessoais dela e o documento da motocicleta em que o casal estava.

Ainda segunda a mulher, o esposo dela e a motocicleta em que eles estavam foram levados pela dupla, que sumiu após o ocorrido por destino desconhecido. Desde o ocorrido, familiares do homem não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para o número: (92) 99499-7750.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.