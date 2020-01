Homem é assassinado a facadas dentro da própria casa no bairro São José

Redação AM POST

Um homem, identificado como Juscelino Vasconcelos de Oliveira, de 42 anos, foi morto a facadas dentro da própria casa na manhã desse sábado (25), na rua Miracema, no bairro São José 3, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o irmão da vítima o encontrou jogado todo ensanguentado no local. Havia sangue até no teto, o corpo tinha perfurações feitas com faca e a carótida também foi atingida, por isso esguichou sangue. A casa não tinha sinais de arrombamento e familiares informaram que escutaram barulhos na madrugada mas não se preocuparam pois o filho costumava sair de noite.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi até o local para fazer a remoção do corpo e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.