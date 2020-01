Homem é espancado por populares após invadir casa e tentar estuprar criança na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade não revelada, de aproximadamente 25 anos, foi espancado por populares após invadir uma casa e tentar estuprar uma criança na manhã desse domingo (26), no Bairro Novo, na Zona Leste de Manaus. Durante as agressões, as roupas do indivíduo foram arrancadas.

A mãe da criança relatou aos policiais que estava dormindo no momento em que ele invadiu sua residência. Ao ir verificar como estava sua filha, ela viu o criminoso dentro do cômodo despindo a menor que estava dormindo. Na ação, a mulher gritou por socorro aos vizinhos e o suspeito fugiu pela janela mas foi alcançado por populares revoltados que o espancaram e o imobilizaram até a chegada da polícia.

O criminoso foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio para os cuidados médicos após as agressões, segue internado e a polícia tomará os procedimentos cabíveis quando o suspeito receber alta.