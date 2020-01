Homem é preso por furto de energia e água no Japiim

Redação AM POST

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), em ação conjunta com peritos do Instituto de Criminalísticas (IC) e servidores das concessionárias, Amazonas Energia e Águas de Manaus, inspecionou na tarde de sexta-feira (03/01), por volta das 14h30, uma cozinha industrial, situada na rua B24, conjunto 31 de Março, bairro Japiim, zona sul da capital. A ação resultou no indiciamento do proprietário do estabelecimento, um homem de 50 anos, por furto de energia elétrica e água.

De acordo com o adjunto da especializada, delegado Alfredo Dabella, durante a inspeção, apesar de haver no local poço artesiano, os técnicos da concessionaria de água constataram, mediante exames químicos com amostras de água, que havia ligações clandestinas para o prédio da cozinha.

Ainda de acordo com o delegado, os técnicos da concessionária de energia elétrica também detectaram desvios dos serviços de energia. Os medidores estavam com os fios invertidos, registrando menores números. Na ocasião, os aparelhos foram retirados do local e encaminhados para o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) para análise.

“Durante as inspeções, o dono do estabelecimento não se encontrava no local, mas mediante a comprovação dos desvios dos serviços, ele foi indiciado por furto de água e energia elétrica. Os danos financeiros às concessionárias estão sendo apurados e, a partir do resultado, será estipulada fiança ao empresário, que poderá responder pelo crime em liberdade ou em regime fechado. O constrangimento da prisão é irreparável, e o furto dos serviços não compensa a vergonha”, declarou Dabella.