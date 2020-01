Homem é preso por ter espancado industriário até a morte em Manaus

Redação AM POST*

O industriário Zaquel Santana Pinheiro, 30, foi preso na manhã dessa quarta-feira (15/01), por volta das 11h30, pelo homicídio do, também, industriário Marcos Antônio Freitas de Araújo, que tinha 45 anos. O crime ocorreu na madrugada no dia 2 de dezembro de 2019, no quintal de uma casa localizada na segunda etapa do bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta quinta-feira (16/01), às 10h, o delegado Paulo Martins, titular da especializada, explicou que na madrugada do crime, Zaquel e Marcos estavam consumindo bebida alcoólica, em via pública, na rua Padre Onias Bento, situada na segunda etapa do bairro mencionado, quando eles iniciaram uma discussão.

Segundo o delegado, no calor da discussão os envolvidos se xingaram e se agrediram fisicamente, ocasião em que Marcos, para se proteger, correu para o quintal de uma casa naquela região, onde foi alcançado e espancado por Zaquel. A vítima não resistiu às agressões e veio a óbito no local e, após o crime, o infrator empreendeu fuga do lugar.

“Após tomarmos conhecimento do fato, iniciamos as investigações a fim de localizar o paradeiro do indivíduo que, posteriormente, foi preso no local de trabalho dele, situado no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Conduzido ao prédio da especializada, Zaquel confessou o crime, e relatou que havia conhecido a vítima momentos antes do delito. Durante depoimento, ele alegou que não tinha a intenção de matar a vítima, apenas de agredi-la”, explicou Martins.

Conforme o delegado, a ordem judicial em nome de Zaquel foi expedida no dia 7 de janeiro deste ano, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos

Zaquel foi indiciado por homicídio. Ao término dos trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.