Homem envolvido em roubos de veículos é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Marcos Rolim Ferreira, conhecido como “X-Tudo”, investigado pela participação nos roubos de três veículos ocorrido em dezembro de 2019, em bairros distintos da capital.

De acordo com o titular da especializada, Marcos agia em conjunto com a companheira dele, identificada como Karen Aguiar de Almeida, que já foi presa pela equipe da DERFV. O casal está envolvido no roubo de três veículos em áreas distintas da capital, utilizando a mesma estratégia para cometer os crimes. Nas ocasiões dos delitos, Marcos e Karen solicitavam uma corrida a um motorista de aplicativo de transporte privado urbano e, após iniciar as viagens, anunciavam o roubo.

“O primeiro crime, pelo qual o casal está sendo investigado, ocorreu no dia 7 de dezembro de 2019, quando os infratores solicitaram uma corrida pelo aplicativo e, na rua Manoel da Costa, na terceira etapa do bairro Lírio do Vale, zona oeste, anunciaram o roubo, levando o veículo modelo Gol, da montadora Volkswagen, de placa PWA-7307, além de pertences pessoais da vítima”, explicou a autoridade policial.

Conforme o delegado Túlio, o segundo delito aconteceu no dia 16 de dezembro de 2019, no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade. Durante a ação, os infratores levaram o veículo modelo Celta, de placa NOY-6088, um aparelho celular e outros objetos pessoais da vítima. Já no dia 19 do mesmo mês, Marcos solicitou uma corrida a um mototaxista e roubou a motocicleta da vítima, da montadora Honda, modelo CG 160, de placa QDW-0805, além da quantia de R$ 150 em espécie. A ação criminosa ocorreu no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

“Pedimos o apoio da população para localizarmos esse indivíduo. Destacamos que as denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99962-2442, o disque denúncia da DERFV, ou por meio do número 181, canal de delações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Cícero Túlio.