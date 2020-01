Homem mata ex-mulher dentro de ônibus e se suicida em seguida

Redação AM POST*

Uma mulher de 35 anos foi assassinada a tiros dentro de um ônibus por seu ex-marido, identificado como Cristiano Rodrigo Raimundo, de 40 anos, conforme a polícia. As informações são do portal Marília Notícias. O caso aconteceu em Marília, interior de São Paulo, nessa terça-feira (28) e é investigado como feminicídio.

Testemunhas relataram que Elisabete Aparecida Porta Raimundo chegou a ser arrastada para fora do coletivo. Em seguida, Cristiano fez ela sentar na escada do veículo, disse algumas palavras e disparou na cabeça da vítima. Após o crime ele fugiu e se suicidou

De acordo com a reportagem do Marília Notícia, Elisabete, que era mãe de um menino de nove anos, tinha uma medida protetiva contra Cristiano. No último dia 15, a vítima chegou a registrar um BO contra o ex-companheiro afirmando que ele teria a ameaçado de morte em seu local de trabalho.