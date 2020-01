‘Homem que não chupa periquito pra mim é um covarde’, diz Gusttavo Lima em show

Redação AM POST*

O cantor Gusttavo Lima, causou durante show em João Pessoa na Paraíba, neste domingo (5), ao fazer revelações intimas que envolvem sua esposa, Andressa Suita. Ele falou com o público sobre preliminares, sexo e intimidades com a esposa, a modelo Andressa Suita.

A fala do sertanejo durante o evento foi gravada e divulgada nas redes sociais. Ele disse que precisa de uma cirurgia para diminuir o órgão sexual e que faz sexo com a mulher todos os dias.

Envergonhada com as revelações a esposa do cantor, subiu no palco, pegou o microfone e disse que era melhor o marido parar de falar porque já tinha “bebido demais e estava só falando besteira”. No entanto, Gusttavo Lima continuou falando abertamente sobre suas intimidades e advertiu os homens que não gostam de fazer sexo oral em suas parceiras.

“Homem que não chupa o periquito pra mim é um covarde, lógico que tem alguns que não gostam, tudo bem, tudo certo. Mas o cara que quer fazer o negócio e não faz o negócio direito…pra mim tem que ser no mínimo duas horas só na preliminar, não é meu amor? É o não é meu bem, pergunta a ela pra você ver. To brincando gente, eu bebi demais, to falando besteira, é uma besteira verdadeira, mas eu falo”, disse Gusttavo Lima em seguida.

Veja vídeo: