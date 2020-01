Homem tenta separar briga de casal, é esfaqueado e morre no Santa Etelvina

Redação AM POST

Ao tentar defender a sobrinha em briga com o companheiro dela, Josemar da Silva Ribeiro, de 36 anos, foi assassinado com duas facadas na noite desta sexta-feira (3) na rua das Flores, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O autor do crime fugiu após o homicídio por uma área de mata das proximidade do local.

As facadas atingiram o peito e costas da vítima que ainda foi socorrida e encaminhada para o Serviço de Pronto-Atendimento da Galiléia (SPA), onde não resistiu e morreu em seguida. Conforme testemunhas a mulher era agredida constantemente pelo companheiro.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) fará a apuração do caso e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do SPA.