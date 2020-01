Homem vai trabalhar como segurança no interior do Amazonas e desparece

Redação AM POST*

O segurança José Moura Maciel, 61, desaparecido desde a tarde do dia 26 de setembro de 2019. Conforme a companheira ele, Shirley de Lima, no dia em que desapareceu, ele saiu por volta das 5h da casa onde mora, situada na rua Álvaro Peres Filho, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, para ir trabalhar como segurança no interior. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Conforme a noticiante, o homem possui uma tatuagem no abdômen com o desenho de uma bola. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números (92) 99364-4157 ou (92) 99332-8022.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.