Homens mortos com mãos e pés amarrados são encontrados dentro de carro abandonado em Manaus

Redação AM POST

Os corpos de dois homens mortos, ainda não identificados, com as mãos e pés amarrados para trás foram encontrados dentro de um veículo modelo Ford Ka de cor branca e placa QZB-6J68 na noite desta segunda-feira (6), abandonado na rua Cachoeira do Niágara, Colônia Japonesa, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Uma terceira vítima que está ferida também estava no carro e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Segundo policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro não possui restrição de roubo e o proprietário está sendo procurado para prestar esclarecimentos.

Os corpos devem ser removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem aguardar a identificação de familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS).