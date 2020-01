Idosa morre após ser esmagada por trator enquanto tomava sol

Redação AM POST*

Um trator de limpeza passou por cima e matou uma banhista de 75 anos que tomava sol em uma praia de São Vicente, no litoral de São Paulo, no último domingo (29). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento.

A idosa estava deitada em uma cadeira de praia, na faixa de areia, quando foi atropelada pelo veículo que fazia a limpeza do local. Segundo a prefeitura, o trator é de uma empresa terceirizada que foi contratada para fazer o serviço.

As imagens da câmera de monitoramento mostram o momento em que o motorista do trator atropela a vítima de ré e, em seguida, passa novamente por cima da mulher ao sair do local do acidente. Ela teve um dos braços e parte do abdômen e do tórax esmagados.

O filho da vítima, Dimas Rodaski Leão, reclama que ninguém da prefeitura, ou da empresa responsável pelo trator, foi para o hospital.

“Não recebi nem telefonema de ninguém. A transferência da minha mãe para o outro hospital foi feita por uma ambulância do plano de saúde dela. Ninguém nem se manifestou para prestar uma palavra de apoio. Nada. Foi um acidente na praia, vitimando uma idosa que estava deitada em uma cadeira.”

O homem suspeito de pilotar o trator de limpeza no momento do atropelamento era um ajudante que não possuía habilitação para operar o veículo e, à polícia, ele afirmou que assumiu o controle do trator enquanto o motorista ia ao banheiro.

A Polícia Civil vai investigar o caso e promover a responsabilidade criminal pelo ocorrido, encaminhando o resultado das investigações à Justiça. Da mesma forma, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria responsável, abriu um processo administrativo para apurar os fatos e para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.