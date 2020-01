Idoso assalta banco, mas é preso após dirigir muito devagar na fuga

Um idoso de 86 anos que havia acabado de assaltar um banco em Greenville (Carolina do Sul, EUA), na última segunda-feira (13/1), acabou capturado por dirigir muito devagar e com bastante cautela durante a fuga.

Cobrindo o rosto com máscara de esqui, Gilbert Paul Ware entrou em uma agência do Bank of America às 9h30m, sacou uma arma e exigiu dinheiro dos caixas.

“Então, ele deixou a agência, mas não foi muito longe. A arma foi apreendida e o dinheiro roubado foi recuperado”, disse a polícia no Facebook.

O octagenário foi interceptado por policiais a cerca de apenas 1km e meio da agência bancária.

“Foi preso minutos depois”, contou reportagem da emissora WYFF.

Ninguém ficou ferido. O idoso está aguardando em cadeia a primeira audiência do caso.