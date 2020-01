Idoso é preso após matar cachorro com requintes de crueldade; ação foi filmada e divulgada nas redes sociais

A equipe da Delegacia de Crimes Ambientais prendeu um homem de 69 anos nesta sexta-feira (3) na Zona Rural de Porto Calvo. De acordo com o delegado de Crimes Ambientais, Leonam Pinheiro, o homem matou um cachorro com requintes de crueldade no assentamento Conceição, próximo à Usina Santa Maria. O segundo suspeito de cometer o crime é procurado pela polícia.

O delegado contou que idoso confessou o crime e disse à polícia que matou o animal sem motivo.

A polícia chegou ao idoso depois de receber um vídeo mostrando um cachorro sendo morto por dois homens com golpes de chave de troca de filtro de óleo, uma ferramenta utilizada em veículos.

O vídeo que circula em redes sociais mostra imagens fortes de dois homens matando um cachorro que está preso por uma corda no pescoço. Enquanto um homem segura a corda, o outro dá vários golpes no animal até que ele desfalece.

O delegado Leonam Pinheiro disse que depois que a equipe de Crimes Ambientais teve acesso ao vídeo, os policiais investigaram e descobriram a procedência do vídeo e localizaram um dos autores.

Segundo o delegado, o caso foi o primeiro de maus-tratos neste ano na Delegacia de Crimes Ambientais.

A presidente da Comissão de Bem Estar Animal da OAB, Rosana Jambo, disse que o crime também foi o primeiro caso confirmado de maus-tratos a animais que chegou à comissão neste ano.

De acordo com a polícia, os dois homens vão responder por maus-tratos.