Idoso é preso por abusar de menina de 7 anos, no bairro Redenção

Redação AM POST*

O idoso Valdemar Marin Lopes, 60, foi preso em flagrante nessa terça-feira (14/01) por abusar sexualmente de uma menina de 7 anos, na noite da última segunda-feira (13/01), na casa do infrator, situada na rua Bispo de Hebron, conjunto Hileia, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

Conforme o delegado Ivo Martins, titular do do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências em torno do caso tiveram início após a esposa do indivíduo, uma idosa de 62 anos, formalizar a denúncia no 17° DIP, informando que o homem havia abusado sexualmente de uma menina de 7 anos, que mora próximo à casa deles. Na ocasião do crime, a vítima havia ido à casa do casal para brincar com uma colega, filha dele, momento em que o indivíduo aproveitou para cometer o delito.

“A mãe da vítima havia saído para trabalhar e deixou a filha na casa delas, ocasião em que a menina se dirigiu à residência da colega para brincar, onde foi recebida pelo pai dessa colega. O homem aproveitou a ocasião e levou a vítima para o quarto dele, onde cometeu o ato. Ela ficou assustada com a situação e contou para a esposa do infrator que ele a colocou na cama, passou a mão nas partes íntimas dela e havia feito gestos sexuais pedindo que ela pegasse no órgão sexual dele”, explicou Martins.

Prisão

O delegado ressaltou que, após a mulher formalizar o Boletim de Ocorrência (BO), a equipe se deslocou até a residência do infrator, situada na rua e bairro já mencionados, onde foi efetuada a prisão dele.

Procedimentos

Encaminhado ao 17° DIP, Valdemar foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, o homem foi levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da cidade.