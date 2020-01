Imagem de suposta carne de urubu vendida como galinha caipira em Manaus viraliza na internet

Redação AM POST*

Neste final de semana foi propagado nas redes sociais a informação de que carne de urubu está sendo vendida como galinha caipira em uma feira de Manaus pelo preço de R$ 5,00. A noticia que viralizou rapidamente no Brasil inteiro, foi divulgada por alguns blogs amazonenses e traz a imagem de um homem dissecando supostamente a ave negra para comercializar.

De acordo com o site boato.org, especializado em rebater às fake news da internet, a notícia não é verdadeira, pois

não há nenhuma fonte que possa indicar sua veracidade nas matérias que foram divulgadas, como nomes de denunciantes, local exato da apreensão, suspeitos ou autoridades policiais.

Outro fator apontado pelo site para mostrar a fragilidade da fake news é que a história “chegou ao Brasil” por volta do dia 3 de janeiro, no entanto, ela já roda em países da América Central desde o dia 29 de dezembro do ano passado.

Leia a matéria completa AQUI