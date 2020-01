Indianos fazem cartaz de boas-vindas para Bolsonaro

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro, foi bem recebido na Índia nesta sexta-feira (24) e teve até placas de boas-vindas personalizadas com sua foto. Ele está no país para anunciar quase 20 acordos bilaterais, o mais importante deles visa dar segurança jurídica a investidores indianos no Brasil —e a brasileiros na Índia.

Logo na chegada Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais mostrando como a cidade de Déli o recebeu e falou sobre as expectativas da visita. “A recepção foi a melhor possível. Temos muita esperança de fechar um acordo na área do agronegócio”, comentou.

Ele chegou por volta das 16h (9h30 no horário local) ao hotel em que está hospedado. Nas proximidades do local há cartazes com fotos do presidente brasileiro e do primeiro-ministro Narendra Modi, acompanhadas dos dizeres “bem-vindo” em português e em hindi.

O brasileiro foi recebido no hotel com uma guirlanda de flores, ornamento típico hindu, e um bindi, marquinha feita com cúrcuma na testa.

Ainda nesta sexta-feira ele foi a um templo hindu e comeu arroz e macarrão à bolonhesa.