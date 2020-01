Internautas criticam Vanessa Grazziotin por selfie dentro de ônibus do transporte coletivo em ano eleitoral

Redação AM POST*

Após a ex-senadora do Amazonas, Vanessa Grazziotin (PCdoB), ter postado ontem (8) em suas redes sociais uma selfie dentro de um ônibus e questionado a qualidade do transporte coletivo no Brasil, seus seguidores do Facebook escreveram várias críticas dizendo que ela está se aproveitando do ano eleitoral para se promover.

“Se tivéssemos um transporte coletivo de qualidade certamente não teríamos tantos carros. – poluição, + saúde”, escreveu a comunista na legenda.

Apesar de não ter confirmado, Vanessa é considerada pré-candidata à prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano.

Até o fechamento desta matéria a postagem apresenta 1,2 mil curtidas e 258 comentários em sua maioria criticando a ex-senadora. “Eleição chegando e os oportunistas aparecendo”, disse um internauta. “Me diga algumas das medidas que você tomou para melhorar o transporte durante o tempo que passou no senado e em outros cargos públicos?”, questionou outro.

Veja alguns dos comentários: