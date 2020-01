Jair Bolsonaro sobre coronavírus: “nada de alarme”

Em visita à Índia, o presidente Jair Bolsonaro assistiu às comemorações do Dia da República do país neste domingo (26). Ao ser questionado sobre o surto do coronavírus, ele afirmou que o Brasil está se preparando para combater a epidemia, que já atingiu quase 2 mil pessoas na China.

O mandatário informou que solicitou que Ministério da Saúde tome providências para evitar que o novo vírus se espalhe no Brasil. Ele disse que foi preparado um vídeo sobre a epidemia.

– Realmente temos que nos preocupar. Mas, por enquanto, nada de alarme – destacou Bolsonaro, que disse se sentir honrado em participar das comemorações na Índia.