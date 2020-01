José de Abreu alfineta Edir Macedo e diz que também vai abrir uma Igreja Universal

Ator veterano da Globo, José de Abreu polemizou no Twitter ao fazer uma insinuação envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, dono da Record.

Na ocasião, ele declarou a vontade de “fundar uma igreja” para “vender terrenos no céu” e e agir de má fé com as pessoas, chamando-a de “Igreja Universal”.

“Vou fundar uma igreja. Vai se chamar Igreja Universal do Reino de Deus. Vou vender terreno no céu, banho no Rio Jordão e comida tailandesa com bastante pimenta para dar caganeira nos fiéis”, disparou.

E completou: “Vou dizer que estou tirando as impurezas espirituais do corpo. Vai que acreditam”. Imediatamente, os fãs reagiram e dispararam várias ironias.

“O pior é que você pode criar mesmo. Qualquer uma, com qualquer nome, com qualquer dogma, que vai ter MUITA gente que vai seguir”, lamentou uma seguidora.

Confira:

Vou fundar uma igreja. Vai se chamar Igreja Universal do Reino de Deus. Vou vender terreno no céu, banho no Rio Jordão e comida tailandesa com bastante pimenta para dar caganeira nos fiéis: vou dizer que estou tirando as impurezas espirituais do corpo. Vai que acreditam. — José de Abreu (@zehdeabreu) January 12, 2020

José de Abreu desabafa após topless da noiva

Com a repercussão da foto em que Carolynne Junger aparece sem a parte de cima do biquíni, na Tailândia, o ator José de Abreu foi ao Twitter desabafar após as críticas quanto ao seu relacionamento com a jovem, 51 mais nova que ele.

A publicação ganhou a web no fim de semana, e Carol foi clicada em um lugar paradisíaco da ilha, onde o casal, que está noivo, passa férias. “Postei e saí correndo”, escreveu ela na legenda da foto que, logo, ganhou o comentário do ator: “Foto by Eu”.

Horas após a publicação do clique, Abreu desabafou sobre a quantidade de críticas recebidas. “Quero que todos os invejosos, cagadores de regras, fiscais do coração alheio, consigam pelo menos uma vez na vida serem felizes como estamos sendo. Continuem discutindo nossa relação, talvez um dia aprendam que amar é um ato divino. Que nos aproxima de Deus ou de seus significados”, disparou.

Fãs do ator o apoiaram. “Felicidade incomoda quem vive amargurado e culpa o mundo por sua infelicidade. Não retruca, não comenta, não recebe o lixo energético dessa gente porque isso é só deles”, disse uma seguidora.

“Boa Zé, minha vó que falava que Deus já deu uma vida pra cada um pra cada um tomar conta da sua! Inveja mata meu amigo! Ótimo lazer!”, desejou outro usuário. “Zé, dá biscoito pra essa galera amarga, não. Deixa morrerem com seu próprio veneno”, indicou mais um.

Quero que todos os invejosos, cagadores de regras, fiscais do coração alheio, consigam pelo menos uma vez na vida serem felizes como estamos sendo.Continuem discutindo nossa relação, talvez um dia aprendam que amar é um ato divino.Que nos aproxima de Deus ou de seus significados. — José de Abreu (@zehdeabreu) January 13, 2020

