Josué Neto ensina seguidores a como apoiar o Aliança Pelo Brasil, de Bolsonaro

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto (PSD), já vem mobilizando seus seguidores nas redes sociais a apoiarem o Aliança pelo Brasil, partido em processo de criação pelo presidente Jair Bolsonaro, e agora publicou um vídeo que mostra o passo a passo para contribuir com a criação da nova legenda.

“Você sabe como apoiar a criação do Partido do Bolsonaro? Vamos apoiar? ALIANÇA PELO BRASIL”, diz o texto da postagem que direciona a um vídeo publicado no canal do senador Flávio Bolsonaro.

O deputado está decidido a ajudar o presidente Bolsonaro a criar a legenda. Em entrevista recente a rádio Band News ele afirmou que gostaria de se filiar ao partido mas isso vai depender de muita conversa. “É algo que me dá um animo novo, nesse momento em que estou sendo perseguido mas nós vamos aguardar toda a tramitação oficial da coleta”, declarou.

Em novembro, Josué Neto anunciou que não disputará o cargo de prefeito de Manaus nas Eleições Municipais de 2020 por que não foi lebrado pelo presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD), senador Omar Aziz, para sair da sigla.

Veja post: