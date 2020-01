Jovem desaparece após ir para bloco de Carnaval na Arena da Amazônia

Redação AM POST*

O jovem Lucas Soares da Silva, 19, está desaparecido desde a noite do dia 18 de janeiro deste ano. Confrome a irmã dele, Estefane da Silva, na data em que desapareceu, o rapaz saiu por volta das 22h da casa onde mora, situada na rua Nicolau Coelho, conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade, informando que ia para um bloco de Carnaval na Arena da Amazônia, e até o momento não retornou mais para casa. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Ainda segundo a irmã do desaparecido, na última vez em que foi visto, Lucas estava trajando uma camisa na cor branca, bermuda e sapato. Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do indivíduo, ligar para os números: (92) 99366-2852 ou 99177-7204.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.