Jovem desparece após aceitar conversar com homens em bar no Monte das Oliveiras

Redação AM POST*

O jovem Alexandre Soares Monteiro, 19, está desaparecido desde a madrugada do dia 7 de janeiro de 2020, quando segundo a irmã dele, Roseane Seixas, o rapaz estava com um amigo, identificado como Raimundo Nonato, em um bar localizado na avenida Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, e três homens, ainda não identificados, o chamaram para conversar.

Segundo a parente do jovem, desde então, Raimundo não teve mais informações sobre Alexandre. Roseane informou, ainda, que na última vez em que viu o irmão, ele trajava camisa preta, bermuda jeans e sandálias de cor preta.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números (92) 99367-8745 ou (92) 99459-8791.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste de Manaus.