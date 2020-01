Jovem desparece após entrar em carro de aplicativo de transporte

Redação AM POST*

O jovem Iago Lima dos Santos, 23, está desaparecido desde a noite do dia 12 de janeiro de 2020. Conforme o tio do dele, Raimundo das Chagas, Iago desapareceu por volta das 19h30, após sair da casa onde mora, situada na rua Rio Acará, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Na ocasião, ele informou que iria para a residência de um vizinho solicitar um motorista de aplicativo de transporte privado urbano, porém não disse qual seria o destino da viagem. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Conforme o noticiante, da última vez em que foi visto, o jovem estava usando calça jeans, camisa listrada e sapatos de cor marrom. Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Iago, ligar para os números: (92) 99300-6213 ou 99165-1955.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.