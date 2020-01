Jovem é presa por envolvimento em roubos de veículos de motoristas de aplicativos em Manaus

Redação AM POST

Karen Aguiar de Almeida, 18, foi presa nessa segunda-feira (06/01), na rua Polis, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Ela estava sendo investigada por envolvimento em roubos de veículos na capital. Durante as diligências, os policiais prenderam, em flagrante por receptação, Victor Almeida Batista, 18, em uma casa situada no conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Karen está envolvida em roubos de três veículos ocorridos em dezembro de 2019, juntamente com o companheiro dela, identificado como Marcos Rolim Ferreira, conhecido como “X-Tudo”, que está sendo procurado pela polícia. “O casal agia do mesmo modo nos delitos. Os infratores atraíam as vítimas que trabalham como motoristas de aplicativo de transporte privado urbano e, após iniciar as corridas, anunciavam o roubo”, explicou Cícero Tulio.

O delegado explicou que, durante as diligências, para localizar Marcos Rolim, os policiais prenderam Victor, que é o sobrinho dele. Com o jovem os policiais da DERFV encontraram um celular proveniente de um dos roubos.

Crimes

O titular da DERFV informou que o primeiro crime, pelo qual o casal está sendo investigado, ocorreu no dia 7 de dezembro de 2019, quando os infratores solicitaram uma corrida pelo aplicativo e, na rua Manoel da Costa, na terceira etapa do bairro Lírio do Vale, zona oeste, anunciaram o roubo, levando o veículo modelo Gol, da montadora Volkswagen, de placa PWA-7307, além de pertences pessoais da vítima.

“O segundo roubo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2019, no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade. Durante a ação, os infratores levaram o veículo modelo Celta, de placa NOY-6088, um aparelho celular e outros objetos pessoais da vítima. Já no dia 19 do mesmo mês, eles roubaram uma motocicleta modelo Honda CG 160, de placa QDW-0805, e quantia de R$ 150, no bairro Ponta Negra, zona oeste”, disse Túlio.

Procedimentos

Karen foi indiciada por roubo. Já Victor foi autuado em flagrante por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da especializada, a dupla será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.