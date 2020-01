Jovem é preso por assaltar ônibus e render mototaxista para ajuda-lo a fugir no bairro São José

Redação AM POST*

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite desta quinta-feira (09/01), durante a Ação Tentáculos um homem de 22 anos após roubar um coletivo na rua Penetração II, bairro São José, zona leste da capital. Com ele os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 23h30, receberam solicitação de uma equipe da Polícia Civil (PC-AM) para apoio na detenção de um suspeito que fazia um mototaxista de refém.

O infrator roubara o aparelho celular de uma vítima de 20 anos e, ao descer do ônibus, colocara um simulacro de arma de fogo no pescoço de um mototaxista de 52 anos, que conduzia a motocicleta Yamaha Fazer 150 de cor verde e placa NOV-9311 e que foi obrigado a ajudar na fuga. No entanto, a viatura fez o cerco e conseguiu abordar os dois.

Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram o simulacro de arma de fogo usado no crime. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.